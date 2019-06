Redblack e 'Rino e gli altri' a Villa Badessa di Rosciano per "Arti Umane in Festa"

Il 6 e 7 luglio Villa Badessa di Rosciano ospiterà "Arti Umane in Festa". Stand enogastronomici e musica con i concerti delle Redblack (foto) e di 'Rino e gli altri'.

Si comincierà sabato 6 luglio con le Redblack, band tutta al femminile: per la precisione, si tratta di un terzetto formato da Francesca D'Epifanio, Sonia Coletta e Ilaria Dell'Aquila. Tutto è nato da un'idea di Ilaria (cantante) che, dopo il fortunato incontro con Francesca (batteria) e Sonia (chitarra), ha formato un progetto musicale che riprende in chiave unplugged alcune delle canzoni più conosciute del panorama musicale attuale e non.

In scaletta ci saranno brani rock e pop della tradizione italiana e internazionale, con le migliori hit dagli anni '60 a oggi. Villa Badessa, dunque, si tingerà di rosa per questo gruppo che rispolvera, in acustico, molto del repertorio che ci ha accompagnati in ogni momento della nostra vita.

Domenica 7 luglio 'Rino e gli altri' fanno ritorno a "Arti Umane in Festa" per cantare, ballare e farvi divertire con le canzoni più belle di Rino Gaetano. A quasi 40 anni dalla prematura scomparsa del geniale artista calabrese-romano, torneranno in scena alcuni dei brani più significativi, in uno spettacolo che ripercorre le tappe più importanti della breve ma intensa carriera di un personaggio ormai entrato nel mito.

Rino Gaetano era un cantautore fuori dagli schemi, più attuale che mai. Chi non ricorda i suoi successi più grandi, da "Gianna" a "E Berta filava", da "Ma il cielo è sempre più blu" a "Nuntereggae più"? Un'occasione indimenticabile per i tantissimi fans che ancora lo amano e lo ascoltano, ma soprattutto un modo per far ascoltare Rino anche alle persone che non lo hanno mai conosciuto, per cantare le sue canzoni piene di ironia e buoni sentimenti.