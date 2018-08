Arisa chiude la Notte dello Shopping: dal tramonto musica, spettacoli ed eventi con il Festival “You wanna be americano”

Arisa sarà in concerto a Pescara, sabato 11 agosto alle 23,30 in piazza della Rinascita, ospite della Notte dello Shopping.

La manifestazione porterà iniziative per tutti, shopping e intrattenimento e un’altra importante occasione in musica di unire turismo, commercio e spettacoli in un unico pacchetto promozionale della città. Il tema della nuova notte dello shopping è coniugato al festival anni '50, 'You Wanna be Americano'.

“Diventa un’estate davvero straordinaria con Arisa che chiuderà la Notte dello Shopping 2018 – così l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi – Una grandissima voce, un’interessante presenza scenica, un personaggio seguito da un pubblico eterogeneo, trasversale, che attraversa più generazioni e che inviatiamo prima a fare shopping e poi a godersi il concerto gratuito in piazza della Rinascita, a partire dalle 23,30 il sabato prima di Ferragosto. Una festa che oltre ad Arisa, ha quest’anno i colori e la musica degli anni ’50, perché ad animare le vie dello shopping ci sarà il Festival You Wanna Be Americano, a cura dell’Endas Abruzzo. Ma sarà una festa ampia, perché la sinergia con le associazioni di categoria, la Camera di Commercio e i commercianti si ripropone in tutta la sua forza e porterà altri eventi in altre strade”.

Ci sono diversi eventi dedicati agli anni '50 e '60 in questo che è un vero e proprio buskers festival: via Nicola Fabrizi e Corso Umberto diventeranno un grande palco per tutto ciò che è di riferimento sul tema anni 50.

Dalle 19 alle 2 di notte musica, live, swing, aboratori per bambini, truccatrici e parrucchieri gratis per chi vorrà avere un look anni 50 e tutto quello che serve per accendere la Notte dello Shopping. Saranno cento gli artisti.