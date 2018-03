AnymaMediterranea (tribute Mango) all'Osteria della Musica

L'Osteria della Musica si conferma un locale da sempre in cerca di nuove proposte musicali per i suoi avventori. Sarà proprio il locale di Cepagatti a battezzare, domenica 18 marzo, con il fuoco dell'arte e della passione gli AnymaMediterranea (tribute Mango).

Sarà compito della band dimostrare che la sua Arte e le sue Melodie sono degne di essere popolari, anziché di nicchia, tanto quanto i diversi progetti già esistenti. Da "Oro", fino ad arrivare alle sue più recenti composizioni come "Dentro me ti scrivo", passando per "La rondine", fino a "Disincanto", verranno eseguiti tutti i successi di Mango che hanno dato colore al panorama musicale italiano.

Gli AnymaMediterranea sono Andrea Buccella - Voce, Andy Micarelli - Tastiere e Cori, Marco Contento - Percussioni e Cori. La prenotazione è consigliata.