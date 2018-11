Anymalatina (tribute Lucio Battisti) al Siren's Corner di Francavilla al Mare

Gli AnymaLatina, coverband di Lucio Battisti, saranno in concerto al Siren's Corner venerdì 21 dicembre dalle ore 22:30.

Il gruppo capitanato da Andrea Buccella, dopo una piccola pausa, torna live in formazione completa per uno spettacolo tutto natalizio condito con le più belle canzoni firmate Battisti/Mogol, rivisitate in chiave rock ma cercando di mantenere inalterate le emozioni da esse scaturite.