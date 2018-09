AnymaLatina (tribute Lucio Battisti) al Loft 128 di Spoltore

Venerdì 28 settembre gli Anyma Latina, cover band abruzzese, saranno al Loft 128 di Spoltore con il loro tributo a Lucio Battisti.

Appuntamento a partire dalle ore 22,30. Consigliata la prenotazione.

Alla voce Andrea Buccella. Completano la formazione Carlo Splendiani - Chitarra elettrica / Cori, Fabio Petrella - Tastiera / Cori, Andrea De Felicibus - Basso e Marco Contento - Batteria.

Da “Mi Ritorni In Mente” a “Una Giornata Uggiosa”, passando per “Un’Avventura” e “Il Tempo Di Morire“, un live pensato e realizzato per soddisfare le quattro generazioni che hanno vissuto, conosciuto e cantato le immortali melodie di Battisti.

Gli AnymaLatina si distinguono da sempre per la loro personale rilettura in chiave rock delle più belle canzoni di Lucio Battisti.