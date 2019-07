Antonio Sorgentone in concerto con il suo swing al Tortuga Disco Club

Antonio Sorgentone, vincitore dell'edizione 2019 di Italia's Got Talent, è un cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertorio propone un mix di 50's R'n'R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.

Durante i suoi spettacoli grazie al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica riesce a conquistare tutte le tipologie di pubblico. Ha collezionato più di 600 concerti in Italia e in Europa: Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Belgio, Svizzera, e collaborazioni con famosi artisti internazionali (tra i tanti si citano Marvin Rainwater e Hayden Thompson, due leggende del country e del rockabilly Made in Usa).

Nel 2011 ha aperto il concerto dei Sonics, storica garage band americana, e nel 2012 insieme agli Adel's il concerto di Bryan Setzer. Ha suonato all'Helsinki Rockabilly Week nel 2012 e al Benenwer Festival di Bruges nel 2013, sempre nel 2013 è stato ospite della trasmissione radio Stereonotte in onda su Rai Radio 1.