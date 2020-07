Antonella Ruggiero a Pescara in concerto per 'Estatica 2020' con il suo Stralunato Recital. Appuntamento il 3 agosto (con replica il 4) nell'ambito di "Concerti sotto le Stelle". A due anni di distanza, l'ex cantante dei Matia Bazar, tutt’oggi una delle più belle voci italiane, torna a esibirsi nella prestigiosa rassegna in programma come sempre al porto turistico 'Marina di Pescara'.

Sarà accompagnata dal Maurizio Di Fulvio Group, composto da Maurizio Di Fulvio (chitarra), Renzo Ruggieri (fisarmonica), Ivano Sabatini (contrabbasso) e Davide Marcone (batteria). Il pubblico assisterà a un live acustico che unirà, in una sola serata, tutti i principali successi della Ruggiero, sia da solista sia con i Matia Bazar. La serata vedrà così in scaletta brani come "Per un’ora d’amore", "Ti sento" e "Vacanze romane", ma anche diversi standard americani.