Anna Tatangelo alla festa di San Cetteo per “La fortuna sia con me tour 2019”

Anna Tatangelo si esibirà in occasione della festa di San Cetteo l’8 luglio nel piazzale che si trova davanti alla stazione di Porta Nuova. Ingresso libero.

È attualmente in radio “Tutto ciò che serve”, l'ultimo singolo della cantante ciociara estratto dall’album “La fortuna sia con me”, pubblicato a febbraio in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con "Le nostre anime di notte".

“Tutto ciò che serve” è un elettro pop firmato da Rory Di Benedetto, che su ritmi ballabili ricorda con energia l’importanza di non abbandonare i propri sogni, neppure nei momenti più complicati che la vita ci mette davanti. Sono proprio i sogni infatti, che se perseguiti con impegno, possono alimentare la nostra determinazione davanti ad ogni difficoltà, farci sembrare e sentire più forti.

Dopo i live nei club conclusi a maggio, che hanno ospitato sul palco nomi del calibro di Syria, Achille Lauro & Boss Doms, Paola Turci, Briga, Gigi D’Alessio, Livio Cori e Gemello, Anna sarà in concerto per tutta l’estate con nuovi appuntamenti de “La fortuna sia con me tour 2019”, che farà tappa nelle principali piazze di tutta Italia. Pescara compresa.