Moderato Cantabile: al Massimo la musica di Anja Lechner e François Couturier

Venerdì 22 marzo la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue con "Moderato Cantabile", il concerto di Anja Lechner, violoncello, e François Couturier, pianoforte. Il concerto è realizzato in esclusiva nazionale per la Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara".

'Moderato Cantabile' è un viaggio musicale sorprendente, insolito e sempre affascinante, condotto con elegante misura da due musicisti di grandissimo spessore artistico e di riconosciuto livello internazionale come la violoncellista tedesca Anja Lechner e il pianista francese François Couturier, un percorso tracciato attraverso composizioni originali, senso per l'improvvisazione e le pagine di musicisti come Komitas Vardapet, Georges Ivanovic Gurdjieff e Federico Mompou.

"Moderato cantabile" è anche il titolo di un album sorprendente e insolito, registrato nello studio di Lugano nel 2013 e prodotto da Manfred Eicher per la ECM Records.

Il concerto si terrà al Teatro Massimo. e si può acquistare sui circuiti online e a Pescara, presso la sede di Via Liguria.



Musiche di

Komitas Vardapet

Georges Ivanovic Gurdjieff

Federico Mompou

François Couturier

Sayyid Chant and Dance n. 3

Voyage

Chinar Es

Canciòn y danza Vi

Musica Callada XXVIII - Impresiones intimas I

Soleil rouge

Papillons

Hymn n. 8 - Night Procession N.11

Fétes lontaines n. 3

Impresiones intimas VIII "Secreto"