Angelo Valori e "The Wanderer" in concerto al Florian

I Concerti di Jam&s jazz e… riprendono domenica 11 febbraio alle ore 19 con Angelo Valori e "The Wanderer" concerto di canzoni composte da Angelo Valori, testi di Eleonora Toscani. Angelo Valori è diplomato in composizione e direzione d’orchestra presso i Conservatori di Pescara e L'Aquila, oltre che presso l’Accademia Musicale Pescarese. Ha conseguito il Master in Arranging and Orchestration presso Berklee Music di Boston. Titolare di cattedra presso il Conservatorio statale di musica di Pescara, dove tiene i corsi di Contemporary writing, Teoria della Musica e Film Scoring.

Tiene regolarmente Masterclass, Clinic e Concerti presso prestigiosi Conservatori, College e Università Europee e Americane: Berklee College di Boston, Columbia College di Chicago, dove è stato invitato anche come "Guest Artist in Residence", KunstUniversitat di Graz, PopAkademie di Mannheim, Royal College di Stoccolma, Conservatorium van Amsterdam. Attualmente è membro del Learning Outcomes Working group dell'AEC (Associazione Europea dei Conservatori).