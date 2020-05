All’arena del porto turistico un evento musicale gratuito per Pescara. Appuntamento venerdì 8 maggio, dalle ore 18.30, con un live streaming che vedrà protagonisti il maestro Angelo Valori & Medit Voices.

L’iniziativa nasce dalla partnership tra l’Ente Manifestazioni Pescaresi e la Spray Records, con l’associazione Amici dell’Emp e il patrocinio dell’assessorato ai Grandi Eventi.

“L’iniziativa – hanno spiegato Valori e Belfino De Leonardis della Spray Records – nasce dalla volontà di riavviare uno dei settori professionali che al pari di altri sta soffrendo gravemente la crisi, anche economica, generata dall’emergenza Sars-Covid-19. Ogni giorno assistiamo agli appelli degli operatori di teatri, cinema, di attori, registi, comparse, cantanti, cabarettisti, e molti altri, completamente fermi da oltre due mesi e per i quali, almeno per ora, non si parla di alcuna ripresa delle attività, anzi in alcuni casi si è prefigurata una data che significherebbe la morte stessa del settore delle arti e dello spettacolo, ovvero dicembre 2020. Quello di venerdì vuole essere un primo momento di ritorno, di ripartenza del settore”.