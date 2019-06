Andrea Scanzi a Silvi con "Shine On, l’inaudita bellezza dei Pink Floyd"

Un concerto-spettacolo sui Pink Floyd: è tutto questo “Shine on”. Scritto e interpretato dal grande pinkfloydyano Andrea Scanzi, da anni anche uomo di teatro (Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani) oltre che giornalista e scrittore, lo spettacolo si avvale delle interpretazioni dei Floyd On The Wing. Un racconto ricco e appassionato, pieno di curiosità e trasporto.

“Shine On” riserva larga parte della sua attenzione al periodo che va dagli inizi con Syd Barrett al dominio creativo di Roger Waters (intervistato da Scanzi nel 2017 a New York), fino alla magniloquenza epica di “The Wall”.

Lo spettacolo regala versioni oltremodo ispirate di alcuni tra i grandi classici dei Pink Floyd: "Time", "Wish You Were Here", "Comfortably Numb" e molte altre perle. 100 minuti di aneddoti e musica di inaudita e sempiterna bellezza. Uno spettacolo-concerto imperdibile, che andrà in scena a Silvi Marina il 5 luglio. L'ingresso è libero.