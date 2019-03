Il chitarrista Andrea Faccioli presenta "Cabeki" al Babilonia

Un intimo concerto con Andrea Faccioli, chitarrista dei Baustelle, Le Luci Della Centrale Elettrica, Cisco e Å. L'artista presenterà il suo progetto solista e strumentale "Cabeki": una sequenza di ambientazioni sonore, dal Mississippi al Marocco, dal kraut al blues, dalla musica da camera all’elettronica minimale.



Sabato 6 aprile dalle 22 appuntamento a Babilonia. L'evento è con la formula Up to you, quindi decidete voi che offerta lasciare all'ingresso per assistere al concerto. Si raccomanda la puntualità.



Ingresso riservato ai soci Arci. Si consiglia la prenotazione, anche tramite messaggio Whatsapp, al 320/2659801.