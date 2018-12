"Una Corda Spezzata", concerto-intervista di Andrea Castelfranato al circolo Babilonia

Sabato 15 dicembre una serata con il chitarrista Andrea Castelfranato dove musica, letteratura e parole si fonderanno per regalarci un momento unico.

Conosceremo meglio l'artista in un'atmosfera intima, scopriremo il suo libro fresco di stampa "Una Corda Spezzata" edito da Masciulli Edizioni, il suo amore per la musica e il suo virtuoso talento di mani e di cuore che si manifesta sulle corde e sul legno della sua compagna di viaggi e concerti: la chitarra.

Il suo talento è un dono da ascoltare ma anche mostrare e condividere dal vivo, per emozionare il pubblico con un ricco repertorio di composizioni per chitarra acustica e classica.

Riconosciuto maestro internazionale della chitarra, Andrea è stilisticamente unico e si pone come modello di riferimento per allievi di tutto il mondo. Evento gratuito. Comunicazione e ingresso per i tesserati Arci. Info e prenotazioni: 320/2659801.