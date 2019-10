Il chitarrista Andrea Castelfranato in concerto al Babilonia

Chitarra acustica fingerstyle, sabato 2 novembre alle 21:30 a Babilonia, con Andrea Castelfranato. Si raccomanda la puntualità. Ingresso riservato ai soci Arci, È consigliata la prenotazione, anche tramite messaggio Whatsapp, al 320/2659801.



Chitarrista abruzzese, Andrea Castelfranato è noto da anni per il suo virtuoso talento di mani e di cuore che si manifesta sulle corde e sul legno della sua compagna di viaggi e concerti, la chitarra. Il suo talento è un dono da ascoltare ma anche mostrare e condividere dal vivo, per emozionare il pubblico con un ricco repertorio di composizioni per chitarra acustica e classica.

Riconosciuto maestro internazionale della chitarra, Andrea è stilisticamente unico e si pone come modello di riferimento per gli allievi di tutto il mondo, grazie alla sua partecipazione ai più importanti festival di chitarra, ma soprattutto grazie al web. Tanti sono i video sparsi nella rete che mostrano ragazzi o bravi chitarristi alle prese con l’interpretazione delle musiche di Castelfranato.