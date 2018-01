Andrea Braido all’Osteria della Musica con i Puntoradiokom

Il prossimo sabato, 6 gennaio, la Befana ha riservato un gran bel regalo per gli appassionati di musica e i fan di Vasco Rossi: a Cepagatti Andrea Braido con i Puntoradiokom, nota cover band di Vasco Rossi.

Andrea Braido è il chitarrista dei chitarristi, non solo virtuoso della chitarra, ma anche polistrumentista. Celebre per il suo assolo in 'Liberi liberi' di Vasco Rossi, è stato con lui sul palco durante il concerto di Modena, esibendosi in un assolo strumentale davanti a 220mila persone.

Le sue collaborazioni vanno da Celentano a Zucchero, da Patty Pravo a Mina, nei tour mondiali di Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, non dimenticando le collaborazioni con Antonella Ruggiero, Enzo Jannacci, Angelo Branduardi, Frank Gambale. Dopo le esperienze con Raf e Paola Turci, si dedica a un proprio progetto artistico, pubblicando tra il 1991 e il 2006 sette dischi a proprio nome.