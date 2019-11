An To presenta "Ridevano tutti di me" a Città Sant'Angelo

Domenica 1° dicembre dalle ore 17, al centro commerciale 'Pescara Nord' di Città Sant'Angelo, si terrà la presentazione del cd di An To "Ridevano tutti di me". Ingresso libero.

Sarà possibile acquistare il disco nel Bar Sabrina, situato all'interno del centro commerciale. Tutto il ricavato verrà devoluto alla onlus Medea@, che finanzierà nuovi progetti intenti a contrastare il bullismo. Ospite dell'evento sarà Francesco Longobardi (responsabile nazionale degli sportelli anti violenza), che parlerà del fenomeno del bullismo.