‘An Evening with Manuel Agnelli’, il frontman degli Afterhours in concerto a Pescara

Si chiama "An Evening with Manuel Agnelli" lo spettacolo unico con cui il noto rocker alternerà brani del trentennale repertorio degli Afterhours (in versioni totalmente inedite) a cover dense di significati per il suo percorso musicale e brani strumentali di varia estrazione di genere.

Non mancheranno le letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto. Agnelli sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D'Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore.

Appuntamento il 5 aprile al Teatro Massimo. Biglietti disponibili dalle ore 10 di giovedì 29 novembre su TicketOne.