Amy Jade (tribute Amy Winehouse) al Grand Canyon con la voce di Claudia Costantino

Venerdì 6 dicembre Amy Jade (tribute Amy Winehouse) in concerto al Grand Canyon Country Pub.

In scaletta tutti i classici della cantante britannica tanto amata, in una serata non solo all'insegna delle canzoni, ma anche dello spettacolo.

I musicisti, infatti, allestiscono sul palco un vero e proprio show dal vivo che ruota attorno all'incredibile somiglianza fisica e vocale di Claudia Costantino con l'artista prematuramente scomparsa nel 2011.