Alessandra Contini, ex cantante de 'Il Genio', in concerto al Babilonia sabato 11 gennaio dalle ore 22:30. Sarà possibile cenare con una delle oltre 30 piadine presenti sul menu, degustando cocktail, drink o birre artigianali.

Alessandra, co-autrice della celebre hit "Pop Porno" insieme a Gianluca De Rubertis, presenterà il suo primo album solista "Continentale", uscito nel 2018. L’album è stato registrato in collaborazione con Giovanni Calella, che ha curato gli arrangiamenti e la produzione artistica. “Complimenti” è il primo brano estratto.

Il Genio ha realizzato 3 dischi e collaborato a Lato Beat vol 1 feat. Dente (“Precipitevolissimevolmente”) e alla colonna sonora di Romanzo Criminale (“Roberta”). Come solista, Alessanda Contini ha invece collaborato con Statuto (“Non Sperarci”), Bandabardò (“E allora il cuore”), Les Italiennes (“I don’t wanna be your girlfriend") e il progetto Metropolis per Italo connection di Fred Ventura e Paolo Gozzetti (“Voyage").