Alan Parsons in concerto a Pescara nell'estate 2020, ecco dove e quando

Alan Parsons in concerto a Pescara nell'estate 2020. È stato lo stesso artista a darne notizia sulla sua pagina Facebook, annunciando 3 date in Italia di cui la nostra città sarà l'ultima tappa, il prossimo 6 luglio al teatro D’Annunzio.

I biglietti saranno presto in vendita. Gli altri due appuntamenti in programma sono previsti a Roma (4 luglio) e Molfetta (5 luglio). L'artista festeggerà il quarantennale di "Turn Of A Friendly Card", quinto album dell'Alan Parsons Project pubblicato nel 1980.

"Nel giugno 2020 - ha scritto Parsons sui social - inizieremo a celebrare il 40° anniversario di "Turn Of A Friendly Card". In aggiunta a questo, sono felice di comunicarvi che ci esibiremo in Italia a luglio nell'ambito del nostro tour estivo".

Al momento non è chiaro se il live abruzzese di Parsons rientrerà o meno nel cartellone del Pescara Jazz. Ulteriori dettagli verranno resi noti a breve. Intanto, per qualunque informazione, è possibile consultare il sito ufficiale http://alanparsons.com/events/.