Alan Parson Project in concerto a Pescara: i prezzi dei biglietti

Alan Parson Project in concerto al teatro D'Annunzio di Pescara il 6 luglio per festeggiare il quarantennale di "Turn Of A Friendly Card", quinto album del gruppo pubblicato nel 1980.

Il concerto è organizzato, nell’ambito del cartellone di Pescara Jazz 2020 (fuori abbonamento), dall’Ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con Alhena Entertainment e Ventidieci.

I biglietti per assistere al live sono disponibili da sabato 15 febbraio sui circuiti Ticketone e Ciaotickets e nei relativi punti vendita autorizzati.