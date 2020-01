Aida Cover Band propone le più belle canzoni di Rino Gaetano alla Briganteria

Venerdì 17 gennaio alla Briganteria l'Aida Cover Band proporrà le più belle canzoni di Rino Gaetano. Info e prenotazioni: 320/0568738. Sul palco:

Giovanni Oddo - Voce e chitarra

Fabrizio Lauriente - Tastiere

Augusto De Sanctis - Chitarra elettrica

Roberto Rotella - Basso

Lorenzo Chiavaroli - Batteria e percussioni

A quasi 40 anni dalla prematura scomparsa del geniale artista calabrese-romano, torneranno dunque in scena alcuni dei suoi brani più significativi, in uno spettacolo che ripercorre le tappe più importanti della breve ma intensa carriera di un personaggio ormai entrato nel mito.

Rino Gaetano era un cantautore fuori dagli schemi, più attuale che mai. Chi non ricorda i suoi successi più grandi, da "Gianna" a "E Berta filava", da "Ma il cielo è sempre più blu" a "Nuntereggae più"? Un'occasione indimenticabile per i tantissimi fans che ancora lo amano e lo ascoltano, ma soprattutto un modo per far ascoltare Rino anche alle persone che non lo hanno mai conosciuto, per intonare le sue canzoni piene di ironia e buoni sentimenti.