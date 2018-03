L'Adv Spettacoli presenta il nuovo Cast Artistico 2018

Sabato 24 marzo, a Pescara, l'Adv Spettacoli presenterà il nuovo Cast Artistico 2018.

Lo scopo della serata è far conoscere e valorizzare i prodotti dell'Agenzia attraverso la loro semplice esibizione musicale.

La trasparenza e il mostrare senza sorprese i servizi offerti rappresentano uno strumento per raggiungere il fine ultimo dell'Adv Spettacoli: la soddisfazione del cliente finale.



Sul palco si alterneranno:

- Le Panocchie dell'Adriatico

- Anto Nacci An To

- I 4 Santi

- PRK "Puntoradiokom" - Vasco Rossi Tribute band

con tante altre sorprese.