Acustica, anteprima del video di 'Rosa Canina' sullo sfruttamento della prostituzione

Sarà presentato in anteprima venerdì 11 maggio dalle 22, negli spazi dell’Osteria della Musica di Cepagatti, il videoclip del brano “Rosa Canina” degli Acustica. Un pezzo incentrato sullo sfruttamento della prostituzione, scritto da Bruno Di Pasquale, con l’obiettivo di sensibilizzare sul problema e far riflettere. Nel corso della serata interverranno, tra gli altri, i fratelli Dario e Nino Marinelli, fondatori e anima del gruppo che dal 2014 è attivo in Abruzzo con l’obiettivo primario di nobilitare la poesia dialettale abruzzese attraverso le canzoni e la musica. Saranno presenti, inoltre, quanti hanno collaborato alla realizzazione del videoclip.

'Rosa Canina' è un brano forte e toccante, con una chiara finalità sociale, un testo delicato e significativo che è stato musicato dagli Acustica e trasformato in un brano orecchiabile e piacevole in grado di lanciare messaggi importanti e di accrescere le consapevolezze dei cittadini sul fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Per rafforzare ancor più il messaggio è stato realizzato un videoclip, diretto da Pierluigi Patella, con Michela Ronzitti e Edoardo Sferrella come attori. Un prodotto che sarà possibile vedere in anteprima; durante la serata verrà anche proposto un estratto dal vivo del brano, in maniera unplugged, grazie alla voce di Matteo Ciavattella e l’accompagnamento di Enrico Bottiglione e Dario e Nino Marinelli.