Lekka in concerto al MamiWata di Pescara

Il progetto Lekka nasce nelle menti di Luca Piana e Matteo Maltecca durante l’inizio del 2015, quando i due amici, compagni di band negli Herbadelici, decidono di avviare un progetto elettronico parallelo. Appassionati di musica elettronica, in particolare del genere electro, iniziano a provare assieme in una sala prove di Sesto San Giovanni, per poi sviluppare le produzioni nei loro project studios.

Nell’ottobre del 2015 esce “Nervous“, primo brano dei Lekka completamente autoprodotto, accompagnato da un video anch’esso montato dai due membri della band. Nel 2016 i Lekka pubblicano una nuova traccia intitolata “Gustavo Fring” e presentano il loro live show.

La formazione vede l’aggiunta di Fabio Zampieri alla batteria, per un live senza pause, composto da brani propri e cover electro (Boys Noize, Soulwax, Gesaffelstein, Daft Punk, Justice e molti altri). Il 2017 è l’anno in cui vede la luce il primo EP omonimo dei Lekka, che contiene tre brani originali più il rework di tre tracce electro di Boys Noize e Gesaffelstein.