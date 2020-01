'21 poesie invece di chiederti come stai' al Babilonia con Paolo Fiorucci

Venerdì 17 gennaio alle 21:30, al Babilonia, si terrà “21 poesie invece di chiederti come stai”, un reading concerto incentrato sull'esecuzione, in rigorosa chiave acustica, di brani della migliore canzone d'autore italiana, da De André ai giorni nostri, passando per Tenco, Guccini, De Gregori, Paoli, Graziani, Dalla, Battisti, Fossati, Fabi, Brunori Sas e tanti altri.

Le canzoni saranno intervallate da brevi letture di poesie tratte dal libro che dà il nome allo spettacolo. Il reading concerto è portato in scena da Paolo Fiorucci (voce, nella foto) e da Domenico Gialloreto (chitarrista fingerstyle).



"21 poesie invece di chiederti come stai” nasce come raccolta di versi di Paolo Fiorucci, il Libraio di Notte, per accompagnare gli appuntamenti librari e musicali dell’estate 2019. Distribuita inizialmente solo ai frequentatori della libreria, ora è cresciuta fino a diventare una plaquette che ospita versi di strada, poesie d’amore e schegge di contemporaneità.

Si raccomanda la puntualità. Ingresso riservato ai soci Arci. Consigliata la prenotazione, anche tramite messaggio WhatsApp, al 320/2659801.