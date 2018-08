Il Coro Città di Montesilvano per il terzo appuntamento della Rassegna Folkloristica

Giunge al terzo appuntamento la seconda edizione della Rassegna Folkloristica Città di Montesilvano, il ciclo di esibizioni dedicate ai cori popolari della regione.

Sabato 11 agosto, su viale Europa, il coro Città di Montesilvano – Madonna del Carmelo, diretto dal maestro Gianfranco Onesti, si alternerà sul palco al coro “ACLI” di Chieti guidato dal direttore M° Diana Baboro e il gruppo Folkloristico “I Maccabbarri” di Penne con il direttore M° Walter D’Addazio.

Come sempre il programma della serata, contenente i titoli dei brani, è elaborato in vernacolo, in italiano e anche in una traduzione in inglese, curata dalla dottoressa Maria D’Ignazio.