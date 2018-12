A Città Sant'Angelo è già Natale, ecco tutti gli eventi di dicembre e della Befana

Al via a Città Sant’Angelo gli eventi del Natale che si terranno in centro storico fino al 6 gennaio 2019. Si comincia oggi, 1° dicembre, con “Sabato in concerto jazz” alle ore 18 nel Teatro Comunale. L’8 dicembre avverrà invece l’accensione degli abeti natalizi con l’inaugurazione dell’esposizione itinerante “Presepi d’Italia”, opere realizzate dalle abili mani di artigiani abruzzesi, napoletani e siciliani ed esposti nelle più suggestive cornici del centro storico come gli antichi cortili dei palazzi gentilizi, tra i presepi esposti anche quelli realizzati dai ragazzi delle scuole.

Il 9 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18 in via Dei Ciclamini, sarà presente la magica “Casa di Babbo Natale” per accogliere e salutare tutti i bambini.

Sempre nel Teatro Comunale, dal 10 al 13 dicembre, andra' in scena “Hansel e Gretel”, proposto dal TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo - per Florian Metateatro, con biglietto d'ingresso a 4 euro.

Il 15 dicembre alle ore 18 il Teatro Comunale ospiterà nuovamente un concerto dedicato al Natale per la rassegna "Sabato in concerto" a cura della Fondazione Pescarabruzzo. Nella stessa giornata alle ore 17 il centro storico sarà rallegrato dalla “Passeggiata con Babbo Natale”, a cura dell’Associazione Culturale InCorso.

Il 16 dicembre dalle ore 16 sarà di scena Space Wars la Via della Forza Open Day (combattimenti blaster e spade laser, mostre, giochi, personaggi caratteristici della saga) realizzato dall’Associazione Culturale “La Porta Nascosta” con ingresso a pagamento.

Con l’avvicinarsi del Natale gli eventi diventano quotidiani, a partire dal 20 dicembre dove alle 18 nel Teatro Comunale si terrà la presentazione del libro I racconti del Belvedere di Ferdinando Giammarini, mentre il 21, a partire dalle 16, si terranno due eventi in concomitanza, il Laboratorio per bambini, “Creiamo insieme le palline di Natale” a cura dell’Associazione Arymation Animazione ed Eventi in Piazza Garibaldi e dalle 16:30 solo su prenotazione, telefonando al 328 0334894, e alla Manifattura Tabacchi sarà possibile assistere a “La Santa nichilitate”, per Florian Metateatro.

Nella stessa giornata presso il Teatro Comunale andrà in scena alle 21 la commedia “La perpetua” a cura dell’Associazione Bersagli Mobili. Il 22 e il 23 dicembre Piazza Garibaldi si riempirà di luci e colori con la Casa di Babbo Natale allestita dalle 16 alle 18:30 per la gioia di tutti i bambini.

Mentre a partire dalle 17 del 22 dicembre, nel Teatro Comunale andrà in scena grazie alla Compagnia Millimetroquadro Mammalucco Opera Pop (adatta a partire dagli 8 anni- ingresso € 5).

Il 23 dicembre, alle ore 18 nel Teatro Comunale sarà la volta dell’Orchestra D’Archi del Csa Music Festival e Coro Polifonico Le Voci del Borgo a cura della Fondazione Nicola Polidoro.

Dopo Natale, a partire dal 27, alle ore 21 nel Teatro Comunale andrà in scena “Il canto di Partenope”, canzoni classiche napoletane (ingresso a pagamento) mentre il giorno successivo alle 17 la Biblioteca Comunale ospiterà la presentazione dei libri “Stanze vuote” e “Il panno di canapa” della scrittrice contadina Rina Gatti (Leonardo Calvarese dialoga con Caterina Fiocchetti) per Florian Metateatro-OIKOS. Sempre il 28 alle ore 21 nel Teatro Comunale per il Florian Metateatro andrà in scena “Madonna”, spettacolo della Compagnia Caterina Fiocchetti.

Momento imperdibile del cartellone natalizio angolano è il Presepe Vivente, che si terrà nella parte più antica del centro storico, il suggestivo Casale, il 29 dicembre a partire dalle ore 17:30. Al presepe vivente parteciperanno tantissimi volontari delle contrade angolane, che, in costumi d’epoca, rievocheranno le scene principali della Natività e dell’epoca in cui visse Gesù.

Il 30 dicembre alle ore 16-17-18-19 la Manifattura Tabacchi si trasformerà in un teatro per i più piccoli, grazie alla messa in scena de “La bambina dei fiammiferi” per il Tsa - Teatro Stabile d’Abruzzo (spettacolo per famiglie e bambini dai 5 anni - ingresso € 5), mentre il 30 dicembre dalle ore 18 un evento imperdibile si terrà al Teatro Comunale grazie al Festival del Saltarello, finale dell’International Folk Contest Etnie Musicali.

Eventi finali del periodo natalizio sono il 3 e il 5 gennaio al Teatro Comunale, dove alle ore 21 si terranno rispettivamente i seguenti spettacoli con ingresso a pagamento: la Farsa comica “Sta parlato” dell'associazione Bersagli Mobili e “Grisù, Giuseppe e Maria”, commedia in due atti di Gianni Clementi a cura dell’Ass. Culturale “Perstareinsieme” il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza. Ultimo evento ma non certo per importanza quello del 6 gennaio, dalle 16:30 alle 17.30 in Corso Vittorio Emanuele “Arriva la Befana”, una passeggiata con la simpatica vecchietta con distribuzione di caramelle ai bambini a cura dell’Associazione Arymation Animazione ed Eventi.

Da non dimenticare che fino al 30 dicembre presso il Museo Laboratorio è allestita la mostra fotografica “Religo” di Simone Cerio, a cura di Enzo De Leonibus (aperto dal giovedì alla domenica dalle ore 18 alle ore 21)

Durante il periodo natalizio sarà inoltre possibile effettuare le visite guidate nel centro storico nei seguenti orari: dalle 10 alle 13 dei giorni 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 - 26 - 29 e 30 dicembre e dalle 10 alle 13 di 5 e 6 gennaio 2019 (per info e prenotazioni: 331.4642985).