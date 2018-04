A Città Sant'Angelo il primo Torneo di calciotto "Madonna della Pace"

Martedì 17 aprile alle 15.30 ci sarà il fischio d'avvio del primo Torneo di calciotto "Madonna della Pace", che avrà luogo a Città Sant'Angelo. Il Torneo, organizzato dalla Cooperativa sociale Eta Beta, vedrà sfidarsi le rappresentative di richiedenti asilo ospitati nei Centri di accoglienza gestiti dalla Cooperativa nel pescarese ("Torre del Moro" - Città Sant'Angelo, "San Donato" ed "Excelsior" - Pescara, la Comunità per minori "CasArmonia" - Pescara) e nel Centro di accoglienza di Città Sant'Angelo, gestito dall'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) della Provincia di Pescara.

Saranno impegnati nelle competizioni 60 ragazzi, per la maggior parte provenienti dall'Africa sub-sahariana, di età compresa dai 16 ai 30 anni, per cui il calcio non è solo uno sport, ma un mezzo di riscatto sociale.

Le semifinali e le finali si svolgeranno rispettivamente sabato 5 e domenica 6 maggio, in concomitanza con l'annuale festa parrocchiale della Parrocchia "Madonna della Pace". E proprio il desiderio di pace, la volontà di "dare un calcio al razzismo" e la speranza di un'armoniosa convivenza sono gli obiettivi del Torneo, a cui sono stati invitati anche alcuni osservatori sportivi.