Città Sant'Angelo: eletta la prima finalista abruzzese di Miss Italia - FOTO

Si chiama Francesca Persiani, ha 19 anni ed arriva da Giulianova la prima finalista abruzzese di Miss Italia, che parteciperà alla selezione di Jesolo nella quale verranno scelte le ragazze per la serata finale del 6 settembre in diretta su Raiuno. Francesca, alta 1,76 m e studentessa, è stata eletta nella tappa di ieri sera a Piazza della Marina a Città Sant'Angelo.

Ben 16 le miss presenti alla prima serata per contendersi l’ambito titolo e la giuria presieduta da Antonio Plevano presidente del consiglio comunale, con la presenza in giuria ed ospite della serata di Annabruna Di Iorio volto Mediaset con il programma Donnavventura e Ricette all’Italiana, e coadiuvati da altri giurati hanno avuto l’arduo compito di eleggere la reginetta dalla serata.

Secondo posto per Greta Bianchi, 19enne di Città Sant'Angelo. La serata è stata presentata da Antonella Ciocca e da Silvio Sarta.