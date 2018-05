'Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi' in scena al Museo delle Genti per Mattafestival

La rassegna 'Mattafestival/Matta in scena', curata da Annamaria Talone con il patrocinio del Comune di Pescara, approda al Museo delle Genti d'Abruzzo con un film-evento che rappresenta anche l'esordio cinematografico di Marco Martinelli. Il fondatore della compagnia teatrale "Il Teatro delle Albe" di Ravenna, quattro volte vincitore del premio Ubu (1996, 2007, 2012, 2013), porta sul grande schermo l'adattamento del suo successo teatrale del 2014.

La proiezione sarà introdotta dal regista e dall'attrice e co-autrice Ermanna Montanari, con la partecipazione di Benedetta La Penna per Amnesty International e Corrado De Dominicis in rappresentanza della Caritas Diocesana Pescara-Penne. Modera Vincenzo d'Aquino, vice presidente del Museo delle Genti D'Abruzzo.

'Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi' ripercorre, attraverso il racconto-evocazione di sei bambine, i venti anni agli arresti della leader della Lega Nazionale per la Democrazia in Birmania e Premio Nobel per la Pace. Un film d’arte, caratterizzato da un immaginario visivo originale e contemporaneo, che sa arrivare al vasto pubblico.

Info e prenotazioni: cell. 327/8668760, info@artistiperilmatta.org.