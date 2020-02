'Vado verso dove vengo' in proiezione al museo Colonna per Docudì 2020

'Vado verso dove vengo', film documentario di Nicola Ragone, in proiezione oggi 13 febbraio al museo Colonna per Docudì 2020. Appuntamento alle ore 17, ingresso libero. Ecco che cosa si legge in una nota:

"Il film racconta con la testimonianza di viaggiatori e la voce di esperti le partenze e i ritorni, le lontananze e gli abbandoni, i "nostoi" dell’Italia ai margini dell’inquadratura. 'Vado verso dove vengo' è il ritratto di un mondo affetto da emigrazione e spopolamento, un labirinto percorso da ombre alla ricerca della propria metà, o più semplicemente di una meta, un luogo da chiamare casa. Attraverso la narrazione, l’opera diretta da Nicola Ragone (anche autore con Luigi Vitelli e il contributo di Vito Teti) alimenta la speranza di ricolmare, un giorno, il divario tra centro e periferia, tra comunità locali e flussi globali".