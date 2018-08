“Un altro mondo per i diritti della pachamama” fa tappa al Centro Culturale Spaziopiù

Alla sua terza edizione, il tour dell'evento “Un altro mondo per i diritti della pachamama” tocca tutta la penisola, per sostenere la Carta dei diritti della Madre Terra: una carta - già adottata dalla legislazioni nazionali di Bolivia, Ecuador e Messico - in cui si riconosce la Terra quale un essere vivente e, come tale, titolare di diritti inalienabili che vanno garantiti, protetti e difesi.

Ad animare il tour sono Alberto Ruz Buenfil (messicano con più di quarant’anni dedicati allo studio, la creazione e la promozione della cultura della pace, pioniere e storiografo del movimento degli eco-villaggi), Antonio Giachetti (coordinatore della Rete d’arte planetaria e del Movimento mondiale di pace) e Thomas Torelli (regista e autore di molti documentari di carattere ambientale e sociale, quali “Un altro mondo” e “Food ReLOVution): insieme si impegnano a sensibilizzare ad una nuova ed antica coscienza, che vede tutti parte di un unico Uno. Ciò si fa possibile solo mediante il riconoscimento della sacralità di PachaMama – Madre Terra – quale centro di ogni cosa.

Il tour farà tappa a Pescara, sabato 4 agosto, in via del Santuario 156. L'evento prenderà avvio alle 17.30, con la cerimonia collettiva per la Terra officiata da Alberto Ruz Buenfil, a cui seguirà la conferenza con Antonio Giachetti.

Di seguito apericena, proiezione del film "Pachamama" di Thomas Torelli con successivo incontro/dibattito. La Bandiera della Pace verrà condivisa alle 18.30 con l'Assessore alla Cultura, Giovanni di Iacovo, in rappresentanza del Comune di Pescara. L'Assessorato ha patrocinato l'importante tappa pescarese del Pachamama Tour 2018.

L'evento ha il costo di 34 euro comprensivi della partecipazione a tutte le attività e dell'apericena. La sola visione del film ha il costo di 10 euro. Per informazioni: 0856921231 / 3204428104.

PROGRAMMA EVENTO

ore 17.00 Ingresso e Registrazione

ore 17.30 Cerimonia per i Diritti di Madre Terra a cura di Alberto Ruz Buenfil

ore 18.30 Consegna della Bandiera della Pace all’Assessore alla Cultura del Comune di Pescara Giovanni Di Iacovo

ore 19.00 Conferenza con Antonio Giacchetti

ore 20.30 Apericena

ore 21.30 Proiezione del docu-film “Pachamama”

ore 22.30 Dibattito con il regista Thomas Torelli, Alberto Ruz Buenfil e Antonio Giacchetti

ore 23.30 Chiusura