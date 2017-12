Ultima replica del cine-spettacolo "Sul Trono di Pietra, verso i sentieri di Celestino"

Venerdì 29 dicembre l’ultima replica a Pescara del cine-spettacolo di Milo Vallone "Sul Trono di Pietra, verso i sentieri di Celestino".

"Sul Trono di Pietra" è una pièce allestita dalla Compagnia della Memoria, grazie al sostegno della Fondazione Pescarabruzzo, incentrata sulla figura dell’illustre Pietro da Morrone (poi Celestino V), dagli eremi a Roma; e ritorno.

Nel corso della narrazione si racconteranno e ripercorreranno gli eventi che hanno portato il Santo dalla vita negli eremi abruzzesi al Soglio Pontificio per poi, dopo il celebre (e da Dante non celebrato) “gran rifiuto”, vederlo tornare in quegli eremi stessi che ancora oggi conservano intatti la bellezza e la spiritualità di quando il nostro protagonista li abitò.

“Sul Trono di Pietra” vuole essere la testimonianza di coloro che essendosi avvicinati a Celestino quasi per caso, ne sono rimasti affascinati ed hanno iniziato un paziente lavoro di ricerca prima e narrazione poi; alfine di divulgare quanto più possibile la figura di questo affascinante personaggio.

Celestino è inoltre un personaggio carismatico che mai come in questi ultimi tempi vive della sua originalità e contemporaneità, soprattutto dopo la rinuncia di Papa Ratzinger e l’elezione di Papa Francesco, considerato il Papa della svolta, del cambiamento e del rinnovamento della Chiesa.

Lo spettacolo si avvale inoltre, della commistione dei linguaggi cinematografici e teatrali seguendo l'innovazione del progetto ideato dal regista Milo Vallone ormai dieci anni fa e da lui chiamato "CineprOsa".

Questa formula di proposta artistica che vede appunto la continua alternanza delle due arti in un continuo rimbalzo narrativo tra palco e schermo, permetteranno agli spettatori de "Sul Trono di Pietra" anche di godere delle suggestive location del cine-spettacolo: gli eremi celestini.