Teatro Madonna del Rosario, doppia proiezione da Roma a Pescara sulla via della cultura

Un documento inedito relativo alla conoscenza della città di Pescara sta per varcare il Teatro della Madonna del Rosario. Uno studio durato un anno con ricerche davvero dettagliate da parte della Prof.ssa Loredana Mambella, docente de La Sapienza di Roma. Il lavoro proposto con un doppio video, il primo percorrendo da Roma verso Pescara, attraversando tutte le città che guardano la Tiburtina Valeria, tracciandone profili culturali e non solo, il secondo giunti a Pescara, per mostrare una città che davvero pochi sinora hanno potuto dettagliare sia sotto il profilo culturale appunto, che sotto la conoscenza di particolari ai più sconosciuta.

Insomma, un motivo per esserci e conoscere meglio le proprie radici, questo è l’invito di chi ha lavorato su questo documento, pronta quindi ad omaggiare una città che le ha dato forti stimoli per raccontare un luogo che da sempre ama nonostante la sua Romanità e l’insegnamento in una facoltà di prestigio. Insomma una grande opportunità, per i Pescaresi e non, ed un invito agli amministratori comunali provinciali e regionali, che avrebbero dovuto adottare questo impegno visivo, per rendere più attraente il nostro patrimonio culturale. La città tutta è invitata, con libero ingresso (teatro climatizzato).