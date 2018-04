Claudia Filipponi sugli scudi per "Sotto il segno della vittoria"

Successo al cinema per Claudia Filipponi, attrice marchigiana che oggi viene rappresentata da un'agenzia pescarese di management, la "The Mac Live". La bella Claudia, da testimonial di Alviero Martini, è sbarcata sul grande schermo con "Sotto il segno della vittoria", film che racconta la storia di un ragazzo diversamente abile con straordinarie capacità nella corsa e nell'apprendimento.

Il giovane, di nome Romolo, ha però un'esistenza triste e travagliata: perde la madre all'età di dieci anni e subisce maltrattamenti da suo padre che lo costringe a lavorare nei campi. Un giorno, però, la sua vita ha improvvisamente una svolta. Il papà viene arrestato e Romolo viene affidato a una famiglia adottiva che si prende cura di lui donandogli amore.

La scheda di "Sotto il segno della vittoria"

"Sotto il segno della vittoria", in sala dal 22 marzo, abbatte il muro dei pregiudizi, perché la diversità diventa per il protagonista il vero punto di forza. È un inno alla vittoria per tutte le persone con disabilità che nella vita hanno lottato e deciso di non arrendersi. I genitori adottivi scoprono le grandi potenzialità fisiche del ragazzo, grazie ad un ex campione dell'atletica leggera, che dopo la sua carriera agonistica ha scelto di allenare ragazzi con problemi psicomotori.

Romolo è un ragazzo dalla grande velocità nella corsa e dimostrerà ben presto di essere un campione, tanto da suscitare l'interesse sia dei media nazionali che di gran parte del professionismo dell'Atletica Leggera.

Sarà però difficile farsi accettare da tutto il mondo dello sport. Romolo ha infatti diversi nemici che vogliono rallentare la sua ascesa. Le sue capacità verranno messe in dubbio, però il ragazzo, grazie al suo allenatore, alla famiglia e soprattutto alla sua forza di volontà, dimostrerà a tutti le grandi doti umane e sportive.

Il valore sociale di questo film

Ma le sorprese non sono finite. A recitare è un cast d'eccezione con gli attori diversamente abili dell'Associazione "Noi con Loro", affiancati da attori professionisti di fama nazionale e internazionale come l'americano John Savage, Flavio Bucci, I Ditelo Voi, Antonio Fiorillo e Angelo Acernese.

Alla campagna di sensibilizzazione sull'inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso il protagonista che porta il messaggio di forza e coraggio per tutti coloro che fino ad oggi hanno vissuto la diversità come una problematica, si aggiunge la visione educativa del cinema come terapia rappresentata dagli attori con disabilità che sono i veri attori protagonisti del film.

Prodotto da Associazione Irpinia "Noi con Loro", presieduta dalla signora Anna Maria De Mita in coproduzione Machine Tools di Emanuele Di Dio, con la collaborazione dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, il Cudari, il Comune di Formia e il Comune di Picinisco, con la regia di Modestino Di Nenna, la pellicola è distribuita dalla Event Horizon. La sceneggiatura è stata scritta da Modestino Di Nenna e Crescenzo Fabrizio.