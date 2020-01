'Shortcutz Amsterdam', a Pescara l’unica tappa italiana

'Shortcutz Amsterdam', sabato 11 gennaio si terrà a Pescara l’unica tappa italiana del Festival internazionale del cinema indipendente olandese. L’evento, a ingresso libero, è patrocinato dal comune di Pescara in collaborazione con l’associazione culturale Adriatic Movie. Presentaterà Francesco Di Brigida.

Verranno proiettati per la prima volta in Italia, in esclusiva, 7 cortometraggi. Al termine, sarà visibile il film italiano fuori concorso “Aspromonte” (2019). Seguirà un incontro-dibattito con l’attore Marcello Fonte, protagonista di “Dogman” già premiato a Cannes.

Programma

- Ore 18.30 – Proiezione dei corti in concorso per lo Shortcutz Amsterdam:

ACCIDENT directed by David Cocheret | Live-Action | 06:40

AT FIRST SIGHT by Sjaak Rood | Animation | 16:00

CROW’S NEST directed by Flynn von Kleist | Live-Action | 12:43

DAYDREAMING Yim Brakel | Live-Action | 10:01

FUNDAMENT directed by Wilbert van Veldhuizen (Wilbrand) | Animation | 05:55

NOBU Directed by Sarah Blok | Documentary

SCHOOL'S OUT Directed by Jamille van Wijngaarden | Live-Action| 11:21

- Ore 20.30 – Proiezione film 'Aspromonte, la terra degli ultimi' di Mimmo Calopresti. A seguire incontro con il protagonista Marcello Fonte, Palma d’Oro a Cannes per Dogman