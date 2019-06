“Alla scoperta di vite straordinarie”, rassegna cinematografica a Pianella

A Pianella, con ingresso gratuito, dal 6 all'8 giugno sarà possibile assistere alla proiezione all’aperto di 3 film-documentari dedicati all’importantissimo tema della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, realizzata dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Pianella-Moscufo e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della salute e del territorio (DISPuTer) dell’Università “D’Annunzio”, promuove una rassegna cinematografica per ragazzi che vede il coinvolgimento di esperti nazionali del mondo del cinema, delle associazioni culturali di Pianella, di divulgatori scientifici noti a livello locale e nazionale e con le testimonianze di giovani titolari di aziende agroalimentari del territorio quando si affronteranno temi legati al cibo e all'alimentazione, all’agricoltura e all’ambiente.

La rassegna intende celebrare attraverso il cinema bambini, ragazzi e persone comuni che si sono distinti per il loro coraggio nel fronteggiare le avversità della vita, le ingiustizie e le discriminazioni, il loro altruismo, la loro capacità di resilienza; individui che hanno a volte cambiato il corso della storia. Il titolo della rassegna è legato anche alla celebrazione di tutti gli esseri viventi della terra stessa come luogo da preservare per un mondo migliore. La parola “scoperta” è un invito ai giovani spettatori ad intraprendere viaggi fantastici, lasciandosi catturare dalla magia dello schermo cinematografico.