Torna la rassegna cinematografica di Jonathan - Diritti in movimento. Ogni terza domenica del mese, alle ore 17,30. Ingresso libero.

Il primo film in programmazione, il 20 ottobre, è "Philomena" per la regia di Stephen Frears con Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark, Anna Maxwell Martin e Ruth McCabe. La pellicola ha ottenuto 4 candidature ai Premi Oscar, ha vinto un premio ai David di Donatello ed è stata premiata al Festival di Venezia, 3 candidature ai Golden Globes, 4 candidature e un premio ai Bafta, 2 candidature ai Critics Choice Awards.

Prossimo appuntamento domenica 17 novembre con "Professor Marston and the Wonder Women".