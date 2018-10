'The World of Gilbert & George' in proiezione al Florian Espace

In occasione della 14a Giornata del Contemporaneo AMACI, sabato 13 ottobre alle ore 21 al Florian Espace, CAPPA Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art presenta The World of Gilbert & George (1981), l’unico film scritto, diretto e interpretato da Gilbert & George.

Il lungometraggio, perso, poi ritrovato e recentemente restaurato, narra corpi, gesti e sguardi dell’East End londinese. Concepito immagine per immagine da Gilbert & George, con un linguaggio visivo poetico e intenso, si avvale di una forte componente simbolica in grado di rivelare il fascino struggente della Londra anni '80.

“La bellezza è la mia arte” è l’incipit della pellicola, ma una bellezza fuori dai canoni, che ha a che fare con la dura realtà della vita, che accomuna i gentleman, gli homeless e i punk inglesi, per i quali Gilbert & George rivendicano un’arte vivente, valida per tutti. Ecco allora susseguirsi sullo schermo, in un alternarsi di corrispondenze e contrasti, bianco e nero, staticità e movimento, secondo uno stile provocatorio e surreale in grado di ispirare tutta la generazione successiva, che vedrà l’affermarsi della Young British Art a livello mondiale.

Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Roma nel 2016. La proiezione sarà in lingua originale con l’ausilio di una traduzione. È gradita la prenotazione: 085 4224087 - 085 2406628 - 393 9350933.