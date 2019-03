"Storie del dormiveglia" di Luca Magi, proiezione con il regista al Colonna

Nuovo appuntamento con "Docudì", concorso di cinema documentario: sabato 23 marzo verrà proiettato Storie del dormiveglia, ingresso libero.

Il film in concorso ha la particolarità che il regista, Luca Magi, ha lavorato come operatore al Rostom, una struttura d’accoglienza per persone senza fissa dimora, situata all’estrema periferia di Bologna.

La sua presenza in sala permetterà di affrontare - dopo la proiezione - non solo le tematiche strettamente tecniche sul film, ma anche conoscere come, in una grande città come Bologna, le persone senza casa, senza fissa dimora vengono assistite.

Il film, inoltre, ha ottenuto numerosi Premi e riconoscimenti tra cui: vincitore del premio come Miglior Film Italiano al 14° Biografilm Festival e della Mention Spéciale Interreligieux al 49° Visions du Réel International Film Festival.

Luca Magi dà voce ai pensieri più intimi degli ospiti del Rostom, un dormitorio bolognese in cui molte persone senza fissa dimora transitano per scelta o per forza. Un documentario corale in cui le emozioni cercano la luce, spesso confessate nella penombra di una stanza o di un cortile dove a brillare è solo la luce di una sigaretta.

Storie del dormiveglia nasce dall’esperienza del regista come operatore presso il Rostom: una struttura d’accoglienza per persone senza fissa dimora, situata all’estrema periferia di Bologna.

Dal buio, tra una sigaretta e l’altra, emergono i volti e le parole di chi resta nel dormitorio per una sola notte o di chi ne ha fatto la propria casa. Uomini e donne con un passato difficile, esiliati in un presente di perpetua attesa. Una galassia perduta a debita distanza dal passato e dal futuro.