Foibe, al Massimo la proiezione della pellicola ‘Red Land – Rosso Istria’

La pellicola ‘Red Land –Rosso Istria’, di Maximiliano Hernando Bruno, verrà proiettata anche a Pescara, nel Cinema Massimo, da sabato 15 a lunedì 17 dicembre, con il patrocinio della Provincia. Queste le parole del Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – ANGV – Mario Di Racca:

“‘Red Land – Rosso Istria’ è una pellicola che coraggiosamente parla del dolore del popolo istriano, veneto e dalmato, della tragedia delle Foibe e della storia di una ragazza divenuta simbolo e martire di un eccidio, Norma Cossetto, violentata, violata, vittima incolpevole di un dramma, di una pagina di storia tragica che i testi ufficiali hanno tentato di cancellare, di negare, per anni e che finalmente sta riemergendo per consentire a tutti di conoscere vicende umane che non meritano il dimenticatoio”.