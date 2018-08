Proiezione di "Qualcosa di personale" per la rassegna “Cinema in Cortile”

Il cinema che parla alla tv arriva nelle piazze dei quartieri più popolari della città di Pescara con la rassegna “Cinema in Cortile – la Televisione Vista dal Cinema”, a cura di Artisti per il Matta e Casa dello Spettatore, con il patrocinio del Comune di Pescara e in sinergia con l’Assessorato alla Cultura, la Caritas diocesana e le associazioni di quartiere.

Venerdì 24 agosto verrà proiettato "Qualcosa di personale" presso la parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.