All'Arca la proiezione del film "Le Mans 66" in lingua originale con sottotitoli

Al Multiplex Cinema Arca di Spoltore è in programma la prima proiezione dell'anno del film "Le Mans 66", con Matt Damon e Christian Bale, in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano.

Il lungometraggio sarà trasmesso il prossimo 15 gennaio con i seguenti orari: 15,30 - 18,20 - 21,10. I biglietti sono già disponibili in prevendita al prezzo unico di 5 euro.