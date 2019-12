“Bohemian Rhapsody” in proiezione speciale al Frantoio delle Idee di Moscufo

Sabato 7 dicembre l’Associazione Cultour di Moscufo promuove una proiezione speciale del film Bohemian Rhapsody. Eccome come commenta il presidente dell’Associazione, Mimmo Ferri:

“Lo straordinario successo che Bohemian Rhapsody ha riscosso in ogni parte del mondo ci ha incuriositi e ci ha spinto a voler capire meglio le ragioni che hanno portato così tanta gente, di ogni età, davanti al grande schermo a guardarlo e riguardarlo, facendolo diventare in brevissimo tempo il film biografico musicale più visto di sempre. Forse sarà una specie di magia, come titola un loro brano, “A kind of magic”, ma la musica dei Queen è profondamente radicata nella cultura popolare ed è per tutti; la ascoltiamo alla radio, tramite dischi, al cinema, per mezzo delle cover band, nella pubblicità e perfino nei cartoni animati”.