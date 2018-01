Per la Giornata della Memoria torna in programmazione a Pescara “Anno Zero”

Il secondo appuntamento di questo nuovo trimestre della rassegna IncontrARTI, diretta da Milo Vallone, sarà dedicato alla memoria della persecuzione del popolo ebraico e all'ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, attraverso la proiezione del film “Anno Zero” che verrà proiettato a Pescara.

Il film diretto da Milo Vallone e prodotto nel 2010 fu presentato fuori concorso alla 68esima edizione del festival di Venezia. L’opera trae la sua sceneggiatura da un originalissimo racconto scritto da Sartre nel Natale del 1940 (“Bariona, o figlio del tuono”) per i suoi compagni di prigionia nel campo di concentramento di Treviri e la storia è ambientata, come il titolo recita, nella Giudea dell’anno zero e precisamente il giorno prima e il giorno dopo la nascita di Cristo.

Il film che fu considerato dalla rivista di cinema My Movies come una delle migliori 10 opere prime della stagione e che ha collezionato negli anni diversi riconoscimenti (tra questi una nomination come “miglior film” al Sabaoth film festival di Milano) è una produzione che vede l’Abruzzo come assoluto protagonista poiché, rappresentando ancor oggi un unico caso, le location, il cast e la troupe sono completamente abruzzesi.

Nel cast, tra gli attori che hanno preso parte al film oltre allo stesso Vallone, ricordiamo Ilaria Cappelluti, Claudio Marchione, Fabio Ventura, Emiliano Scenna, Paolo Paolini, Michele Di Mauro, Piero Pantalone e la straordinaria partecipazione di Edoardo Siravo. La direzione della fotografia è di Nicolò Spezialetti e le musiche originali sono state composte e dirette da Gianluigi Antonelli.

L’appuntamento è per venerdì 26 gennaio alle ore 21 presso il Teatro “Auditorium” in via Cavour, a Pescara. Per informazioni: 339/7170797.