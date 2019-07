Proiezione gratuita di "A star is born" a Montesilvano

Proseguono con successo le proiezioni della IV edizione del cinema sotto le stelle “I colori del cinema”, un’iniziativa dell’associazione Pescara Punto Zero possibile grazie al contributo del Comune di Montesilvano.

Venerdì 26 luglio proiezione di “A star is born” alle ore 21.30 - a partecipazione gratuita - in viale Europa. Il film vede come protagonisti Bradley Cooper e la cantante Lady Gaga.