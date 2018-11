Torna la Settimana del Cinema Agiscuola, si parte con Anna Valle e Ulisse Lendaro

L’attrice Anna Valle, ex Miss Italia, sarà a Spoltore lunedì 26 novembre per inaugurare la Settimana del Cinema Agiscuola, in programma dal 26 al 29 novembre nel Multiplex Arca di Villa Raspa. Con lei ci sarà anche il regista Ulisse Lendaro: i due presenteranno insieme il film L’età imperfetta, con proiezione a partire dalle ore 9:10.

“La manifestazione che promuoviamo è volta a coinvolgere gli studenti abruzzesi nel mondo del cinema – ha commentato il Presidente di Agiscuola Abruzzo Stefano Francioni – la Settimana del Cinema sin dalla sua prima edizione è rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione che, al costo di 3 euro, assisteranno alle proiezioni nel corso della mattinata. Avvicinare i ragazzi delle scuole alla conoscenza del cinema, affascinarli con la scelta di film significativi, renderli partecipi facendo comprendere loro il linguaggio cinematografico, contribuirà a formare un nuovo pubblico più attento e preparato”.

La rassegna, giunta al suo quarto anno, vanta la direzione artistica di Davide Cavuti, regista e compositore di cinema per Michele Placido, Pasquale Squitieri e Lino Guanciale.