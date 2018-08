Pianella, nuovo appuntamento con “Pop-Cort” per promuovere il cinema emergente

Continua la collaborazione tra il Comune di Pianella e la scuola di cinema di Pescara IFA che, attraverso l’iniziativa “Pop Cort-Summer Edition”, intendono promuovere il cinema emergente con i migliori cortometraggi, alcuni dei quali ambientati nel territorio pianellese. L’appuntamento è per venerdì 24 agosto, nella suggestiva cornice di Largo Teatro che anche in questa estate ricchissima di eventi ha ospitato numerose iniziative.

Diverse le novità previste per questa edizione con numerosi cortometraggi che stanno ottenendo diverse selezioni ufficiali e premi nei migliori festival, come “Io non ho mai”, finalista di ‘I love gai 2018’ all’interno della mostra del cinema di Venezia. Prosegue, inoltre, la collaborazione con la Premiere Film e con il Sulmona International Film Festival.